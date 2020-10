De Ecuadoraan Jonathan Caicedo heeft maandag de derde etappe in de 103e Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Harm Vanhoucke werd derde. De Portugees Joao Almeida neemt de roze leiderstrui over

Victor Campenaerts, die zaterdag ten val kwam, maakte deel uit van de vlucht van de dag. Op 15 kilometer van de meet verdween de werelduurrecordhouder uit de kopgroep. Jonathan Caicedo ontdeed zich op vijf kilometer van de finish van de Italiaan Giovanni Visconti, de Ecuadoraan soleerde naar de zege op de flanken van de vulkaan Etna. Visconti werd tweede op 21 seconden, Vanhoucke derde op een halve minuut. Almeida was elfde in de daguitslag.

Favoriet voor de eindzege Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) had een baaldag. De Welshman kwam nog voor de officiële start ten val, en dat bleek hem parten te spelen. Nog voor de slotklim werd hij gelost in het peloton. Met nog negen kilometer te rijden, kreeg ook Simon Yates het moeilijk. De kopman van Mitchelton-Scott kon het tempo niet aan.

Voor Caicedo is het de eerste internationale zege. Wel kroonde hij zich vorig jaar tot nationaal kampioen en al twee keer (2015 en 2019) tot Ecuadoraans kampioen tijdrijden.

Dinsdag staat de vierde etappe op het programma, een rit over 140 kilometer tussen Catania en Villafranco Tirrena. Halverwege rijdt het peloton de Portella Mandrazzi (cat. 3) op en af.

