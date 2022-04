De statistieken bewijzen: wie als eerste boven komt op de laatste beklimming van de Paterberg op 13 kilometer van de meet, heeft veel kans om de Ronde te winnen.

Met zijn 360 meter is de Paterberg niet lang, maar het is een pittig klimmetje: een gemiddeld stijgingspercentage van 12,9 procent met een maximum van 20,3.

De renners moeten er twee keer over. De laatste beklimming van de Paterberg, op 13,3 kilometer van de meet, is meteen ook de laatste in de koers sinds het parcours van de Ronde van Vlaanderen in 2012 gewijzigd werd. Daarvoor waren de Muur en de Bosberg de ultieme scherprechters en lag de aankomst in Meerbeke. Sinds 2012 is de finish in Oudenaarde en wordt op de Oude Kwaremont en de Paterberg het kaf van het koren gescheiden.

De korte geschiedenis van 'de nieuwe Ronde' wijst uit dat wie als eerste boven komt op de Paterberg, veel kans heeft om Vlaanderens Mooiste te winnen.

Ronde van Vlaanderen 2021: Kasper Asgreen

Op de Paterberg komt Asgreen als eerste boven voor Mathieu van der Poel. Dat is ook de volgorde aan de finish in Oudenaarde.

Ronde van Vlaanderen 2020: Mathieu van der Poel

Zelfde scenario in 2020: Wout van Aert volgt in het wiel van Van der Poel over de Paterberg. En dat is ook aan de meet zo, ondanks een millimetersprint.

Wout van Aert, in het wiel van Mathieu van der Poel, vraagt zich af hoe ver het nog is. © BELGA

Ronde van Vlaanderen 2017-2019: Gilbert, Terpstra en Bettiol

In de Rondes van 2017 tot 2019 rijdt één man al op kop aan de voet van de Paterberg. Die man wordt ook de latere winnaar. In 2019 is dat Alberto Bettiol, in 2018 Niki Terpstra en in 2017 Philippe Gilbert.

Belgisch kampioen Philippe Gilbert in actie op de Paterberg. © BELGAIMAGE

Ronde van Vlaanderen 2016: Peter Sagan

In 2016 rijdt Peter Sagan Sep Vanmarcke los op de Paterberg. De Slovaak wint de Ronde in de wereldkampioenentrui.

Sep Vanmarcke moet Peter Sagan laten gaan. © BELGA

En verder terug

Het is logisch dat de renner die de Ronde wil winnen zich ook in de voorste gelederen moet bevinden op de laatste beklimming van de Paterberg.

In 2015 kwam de latere laureaat Alexander Kristoff als tweede boven op de Paterberg, in het wiel van Niki Terpstra. In Oudenaarde klopte Kristoff Terpstra in de sprint.

In 2014 had Greg Van Avermaet 10 seconden voorsprong op drie renners: Sep Vanmarcke, Stijn Vandenbergh en Fabian Cancellara. De Zwitser kwam als vierde boven op de Paterberg, maar was toch de beste in de spurt nadat het drietal Van Avermaet had bijgebeend.

Ook in 2013 was Cancellara de primus, maar toen reed hij ook als eerste over de Paterberg.

En in 2012, ten slotte, won Tom Boonen de Ronde van Vlaanderen, nadat hij op enkele seconden van Filippo Pozzato en Alessandro Ballan als derde over de top van de Paterberg was gebold.

Steve Van Herpe & Jonas Creteur

