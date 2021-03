Dankzij een aantal strenge maatregelen kan de Ronde van Vlaanderen ondanks de stijgende coronacijfers toch plaatsvinden op zondag 4 april, zegt de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter (Open VLD). Over Parijs-Roubaix is nog niets beslist.

De Ronde van Vlaanderen zal, net als die in oktober vorig jaar, nog geen volksfeest worden als vanouds. De fans mogen niet langs het parcours staan, randevenementen zijn verboden en de kasseistroken, de hellingen en de plaatsen waar de renners meermaals passeren, zijn hermetisch afgesloten. Ook aan belangrijke toegangswegen zal de politie controleren. Drones zijn eveneens verboden.

Om dat allemaal in goede banen te leiden, worden 650 agenten van de lokale en federale politie ingezet tussen startplaats Antwerpen en de aankomst in Oudenaarde. 'Maar net als in oktober verwachten we geen grote problemen met supporters', zegt Alexander De Baets van de federale politie Oost-Vlaanderen.

Organisator van De Ronde, Flanders Classics, zal supporters opnieuw aanmoedigen om de renners aan te vuren vanuit de zetel met de campagne 'Vanop afstand zie je meer'. 'De fans weten: het is thuis blijven of geen koers', zegt CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel. 'We werken graag mee aan de protocollen met ministers, de politie, de gouverneur en de burgemeesters om deze wielerhoogdagen mogelijk te maken.'

Gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter (Open VLD) benadrukt dat met de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse de fans al bewezen hebben zich aan de maatregelen te willen houden. 'Met onder meer Gent-Wevelgem en natuurlijk De Ronde op het programma komt er een fantastische wielerperiode aan. Met onze supporters van wereldklasse is dat ook nu mogelijk. Zo kan koers soelaas bieden in deze moeilijke tijden.'

Parijs-Roubaix

De definitieve beslissing over het al dan niet uitstellen of afgelasten van Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour) is nog niet genomen, zo bevestigde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu donderdag bij France Info.

'Laat het wel duidelijk zijn dat het gaat om een departement waar de gezondheidstoestand problematisch is', verduidelijkte de minister. 'Een definitieve beslissing is er niet, maar misschien zal de koers wel uitgesteld worden. De plaatselijke prefect heeft al gezegd dat de mogelijkheid tot uitstel bestaat. Hij neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid, al zijn we nog in gesprek met hem.'

Het gaat hierbij om Michel Lalande, prefect van Hauts-de-France, een zwaar getroffen regio in Frankrijk die sinds vorige week opnieuw in lockdown is. De inwoners van de zestien betrokken departementen moeten binnen een straal van tien kilometer rond hun woning blijven en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten.

Het doorgaan van de Helleklassieker kwam daarmee meteen op de helling te staan. Woensdag kwam de Franse krant Le Parisien op de proppen met het nieuws dat Parijs-Roubaix uitgesteld zou worden, sportkrant L'Equipe meldde vervolgens dat er alles aan gedaan wordt om de koers zoals gepland op 11 april te laten doorgaan. Organisator ASO (Amaury Sport Organisation) reageerde nog niet.

Bij een uitstel zou de Helleklassieker eventueel aan het einde van het seizoen gereden kunnen worden. Vorig jaar werd Parijs-Roubaix volledig afgelast, Philippe Gilbert won in 2019 de voorlopig laatste editie.

