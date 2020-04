De Ronde van Vlaanderen krijgt zondag voor het eerst een virtuele editie. Dertien profrenners zullen thuis op de rollen de laatste 32 kilometer van 'Vlaanderens Mooiste' tegen elkaar rijden. DeRonde2020 zal te zien zijn op Eén, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

Medio maart werd de 104e editie van de klassieker uitgesteld vanwege de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum.

'Het grootste volksfeest van Vlaanderen zal niet doorgaan op zondag 5 april. Daarom zijn Sporza en Flanders Classics samen op zoek gegaan naar een vernieuwend initiatief dat ook boeiend is voor fans en renners', zo klinkt het in een persbericht.

Sporza en Flanders Classics werken voor 'DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot' samen met technologiepartners Bkool en Kiswe. 'Bovendien zetten ook de deelnemende ploegen hun schouders onder dit unieke concept. Ze waren zonder aarzelen bereid mee te werken en doen dit bovendien gratis.'

DeRonde2020 zal komende zondag vanaf 15u30 te zien zijn op Eén, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Een uur later zal een virtuele winnaar gekroond worden.

Donderdag om 11 uur host Ruben Van Gucht een voorstelling via livestream met Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) en vier deelnemende renners. De livestream is te volgen op Sporza.be. Vragen kunnen vooraf gesteld worden met de hashtag #deronde2020.

