Ronde van Vlaanderen: Marta Bastianelli triomfeert bij de vrouwen

Marta Bastianelli (Team Virtu) heeft zondag de zestiende editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen (WT), met start en aankomst na 159 kilometer in Oudenaarde, gewonnen.

De 31-jarige Italiaanse haalde het na een sprint met drie voor de Nederlandse Annemiek van Vleuten. De Deense Cecilie Ludwig finishte als derde. Sofie De Vuyst werd zestiende en beste Belgische.

Nog voor het aansnijden van de tweede kasseizone van de dag, de Lippenhovestraat in Zottegem na 32 kilometer koers, hadden zich zeven rensters afgescheurd van het peloton. Dat waren Ilaria Sanguineti, Severine Eraud, Giulia Marchesini, Kylie Waterreus, Kseniia Dobrynina, Silvia Valsecchi en Chanella Stougje. Dit zevental begon met een voorsprong van 3:30 aan de beklimming van de eerste helling van de dag, de Achterberg, na 54 kilometer. Net over halfkoers bij de beklimming van de Muur van Geraardsbergen moest Giulia Marchesini haar metgezellen laten rijden en hielden we nog slechts zes vluchters over. De winnares van 2017, Coryn Rivera, had dan al De Ronde verlaten na een valpartij.

Aan de voet van de Kanarieberg smolt alles opnieuw samen. Het sein voor Tiffany Cromwell om op die bewuste bult te gaan versnellen. Haar tempoversnelling zorgde ervoor dat het peloton in twee stukken brak. De omvangrijke kopgroep werd in aanloop naar de Kruisberg verder uit elkaar geranseld. Met een elitegroep van zowat 30 rensters trokken we naar de Oude Kwaremont, de voorlaatste helling van de dag op 17 kilometer van de finish. Marta Bastianelli voerde daar de forcing terwijl Marianne Vos lek reed. De Italiaanse kreeg Annemiek van Vleuten, Katarzyna Niewiadoma en Cecilie Ludwig mee in steun. Lotte Kopecky kreeg in de achtergrond eveneens af te rekenen met pech, net als Niewiadoma die zo voeling verloor met de kopgroep.

De drie leidsters begonnen na de Paterberg aan de laatste tien kilometer met 20 seconden voorsprong op het viertal met Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Sofie Bartizzolo en Katarzyna Niewiadoma. Het trio met Marta Bastianelli, Annemiek van Vleuten en Cecilie Ludwig bleef netjes het werk verdelen en zij mochten met een geringe voorsprong gaan sprinten voor de zege. Daarin haalde Marta Bastianelli het. De Italiaanse volgt daarmee Anna van der Breggen op als eindlaureate. De Nederlandse kwam dit jaar niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen.