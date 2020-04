In diverse media wordt de datum van 11 oktober naar voren geschoven als de dag waarop de Ronde van Vlaanderen zal kunnen plaatsvinden. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, houdt de boot nog wat af. Hij stelt dat het nog te precair is om die datum voorop te stellen, maar staat er niet weigerachtig tegenover.

'Ik heb die datum ook zien opduiken, maar ik kan niet bevestigen dat de Ronde van Vlaanderen op 11 oktober zal plaats hebben', zegt Van Den Spiegel. 'Alles is zeer voorlopig en er zijn nog andere mogelijkheden tijdens die periode. Er staan immers nog te veel vergaderingen, met diverse partijen, op de agenda de komende tijd om nu al te gaan zeggen wanneer de Ronde echt zal verreden worden.' Eerder werd ook al de datum van 19 september genoemd.

'Wij moeten er sowieso rekening mee houden dat er in de nieuwe wielerkalender een dubbele planning zal zijn. Er zullen tijdens de grote rondes zeker eendagswedstrijden gereden worden. Daar heb ik alvast geen problemen mee. Met 11 oktober heb ik ook geen probleem, maar er zijn nog veel andere mensen die ook eens moeten kijken in de planning voordat deze datum als waarheid mag worden aangenomen.'

'Met de Ronde van Vlaanderen kunnen we misschien wel een machtsspel spelen bij de UCI maar ik vind dat de tijden daar niet naar zijn om dat nu te doen. Het is niet aan ons om te zeggen wat er moet gebeuren. Er komen vergaderingen aan waarbij iedereen betrokken is die belangrijk is bij het wielrennen.

'Overeenkomen is de boodschap, al is dat in de wielersport niet altijd evident. Bovendien hypothekeer je misschien veel andere zaken als je eenzijdig een datum kiest', besluit Tomas Van Den Spiegel.

