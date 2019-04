Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen verloopt vrijwel vlekkeloos

Zowat 16.000 Flandriens van over de hele wereld reden zaterdag hun eigen Ronde van Vlaanderen. In totaal starten 63 nationaliteiten uit alle windstreken.

Het Rode Kruis moest voornamelijk tussenkomen voor schaafwonden na valpartijen. Op een reanimatie na op de Muur, verliep de editie van dit jaar vlekkeloos. Dat meldt Gert Van Goolen, de woordvoerder van organisator 'We Ride Flanders'.

De dapperste cyclisten vertrokken zaterdagochtend om 7 uur in Antwerpen en reden het volledige parcours van de profs. In totaal 4.450 fietsers kozen voor die langste afstand: 229 kilometer. De meerderheid - 5.270 renners - ging dit jaar voor de 139 kilometer, bijna 4.030 fietsers reden de 174 kilometer en nog eens 2.150 deelnemers kozen de kortste tocht van 74 kilometer. Er stonden zowat 1.100 vrouwen, verdeeld over de diverse afstanden, aan de start.

De heroïek van de Ronde en de Vlaamse koersen trekt fietsfanaten uit alle windstreken aan. Er reden dit jaar 63 nationaliteiten rond: 42 procent waren Belgen, gevolgd door ruim 2.800 Nederlanders, 1.800 Britten en 1.300 Fransen. Maar liefst 184 inwoners uit de Verenigde Staten maakten de verre verplaatsing om zaterdag 'hun' Ronde te rijden. Ook 68 Australiërs en 23 Nieuw-Zeelanders ruilden Down Under voor Vlaanderen. Uit Zuid-Afrika zakte een delegatie van 20 dapperen af naar Oudenaarde. Maar ook enkelingen uit Hongkong, Taiwan, Niger, Nepal, Mozambique, India en Bermuda kwamen aan de start.

Voor het zevende jaar op rij werd het totaal aantal deelnemers aan het evenement gelimiteerd tot 16.000 en waren de startbewijzen weken op voorhand de deur uit.

Rond half zes was ruim drie kwart van de deelnemers over de streep gekomen. De hele dag verliep bijna zonder incidenten. Eén man moest op de Muur van Geraardsbergen worden gereanimeerd. 'Hij is intussen geopereerd en stelt het goed', zegt Van Goolen. 'Zijn vrouw heeft ons ook laten weten dat ze heel blij is met de snelle interventie.'

Daarnaast moest het Rode Kruis tussenkomen voor diverse schaafwonden na de klassieke valpartijen. 'Voor het overige is deze editie zeer rustig en vlot verlopen, nog meer dan de voorbije jaren. Daar heeft het droge weer natuurlijk ook mee te maken. Rijden over natte of droge kasseien is een wereld van verschil. Ook de spreiding over de verschillende afstanden verliep bijzonder vlot, maar ook daar had het weer natuurlijk ook weer zijn aandeel in.'

Ook de reacties van de renners nadien en de sfeer langs het parcours zaten goed. 'Als het parcours voor de profs volgend jaar geen grote wijzingen ondergaat, zal er ook voor wat ons betreft niet veel veranderen', besluit Van Goolen.