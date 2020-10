Het parcours van de 104e Ronde van Vlaanderen werd gewijzigd wegens het drukke coronawielerseizoen. En dat maakt de editie van zondag opvallend kort.

De belangrijkste wijziging is het ontbreken van de Muur van Geraardsbergen, tot ontsteltenis van burgmeester Guido De Padt die argumenteerde dat er andere (financiële) redenen meespeelden in die beslissing.Maar volgens organisator Flanders Classics is het weglaten van de iconische helling een gevolg van de beslissing om al hun wedstrijden (ook de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs) in te korten, en de renners in een druk coronaseizoen niet te zwaar te belasten. De finale, met de lussen over de Oude Kwaremont-Paterberg, blijft wel intact. Alleen de lus richting Geraardsbergen, na de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, werd geschrapt. Waardoor ook de passage over Tenbosse in Brakel niet op het parcours ligt. In plaats daarvan werd de Valkenberg ingelast.Vanaf de tweede beklimming van de Oude Kwaremont duiken Wout van Aert en co de klassieke laatste 50 km in met de beklimming van de Koppenberg, gevolgd door de kasseien van de Mariaborrestraat, Steenbeekdries en Taaienberg. Na de passage op de Kruisberg/Hotond in Ronse volgen de laatste beklimmingen van de Oude Kwaremont en de Paterberg.In totaal liggen er nog 17 hellingen op het parcours, goed voor een afstand van 243 kilometer, in plaats van de eerste voorziene 265 à 270 kilometer. Dat maakt de Ronde van 2020 de kortste editie sinds die van 1965: die was 235 kilometer lang, gewonnen door de Nederlander Jo De Roo. Toen nog gereden tussen Gent en Merelbeke, en met slechts zes hellingen op het parcours, onder meer de Kwaremont, Kruisberg en de Valkenberg.In deze coronaeditie zullen alle 17 hellingen afgesloten worden voor het publiek, en wordt iedereen verzocht naar tv te kijken. Misschien zal zo het kijkcijferrecord sneuvelen, daterend van 2018, met gemiddeld 1.256.477 kijkers en een marktaandeel van 79,5 procent.Ook de datum van deze Ronde van Vlaanderen is apart, want Vlaanderens Mooiste stond nooit later dan 10 juni op de jaarkalender, in het jaar 1945, toen Sylvain Grysolle won, een maand na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook pas de derde keer dat de Ronde niet gereden werd tussen half maart en half april. De eerste Ronde, in 1913, vond plaats op zondag 25 mei, de editie van 1941 op 4 mei.