Ronde van Zwitserland: Brit Stephen Williams sprint naar winst in eerste rit

Stephen Williams (Bahrain-Victorious) heeft zondag de eerste rit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De 26-jarige Brit haalde het na 177,6 kilometer op een lokaal circuit in en rond Küsnacht in een groepssprint.

Stephen Williams. © Belga Image