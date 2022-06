Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft de afsluitende tijdrit in de 85ste Ronde van Zwitserland gewonnen. De 22-jarige Belg had voor de 25,6 kilometer in de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz drie seconden minder nodig dan de Welshman Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), die de eindzege op zak stak. De Zwitser Stefan Küng, Europees kampioen in de discipline, werd op tien seconden derde in de opdracht tegen de klok.

Voor de achtste etappe was Thomas tweede in de stand, maar op slechts twee seconden van het Colombiaanse lichtgewicht Sergio Higuita, die in de tijdrit met een elfde plaats op 1:17 wel nog een behoorlijke prestatie afleverde. In de eindstand heeft Thomas 1:12 voor op Higuita. De Deen Jakob Fuglsang werd op 1:16 derde. Evenepoel beëindigde de rittenwedtrijd op de elfde plaats, op 4:04.

Het is de 25ste profzege voor de Tourwinnaar van 2018, de eerste dit seizoen. In de Ronde van Zwitserland greep hij in 2015 net naast de eindzege. Toen strandde hij op vijf seconden van de Sloveen Simon Spilak. Op de erelijst volgt Thomas de Equadoraan Richard Carapaz op.

Evenepoel zit aan 31 profzeges, dit seizoen aan negen. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van Valencia (2.Pro), een rit en het eindklassement in de Ronde van de Algarve (2.Pro), Luik-Bastenaken-Luik (WT) en drie etappes en de eindstand van de Ronde van Noorwegen (2.Pro).

