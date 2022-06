De Noor Andreas Leknessund heeft maandag de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De renner van Team DSM kwam solo aan. De Brit Stephen Williams (Bahrain-Victorious) blijft leider.

Na 198 kilometer tussen Küsnacht en Aesch kwam de 23-jarige Leknessund solo over de meet. De Noor liet de kopgroep achter zich op de slotklim, hij kwam alleen boven op de Challpass (2e categorie). In de afdaling naar de streep kwam zijn overwinning niet meer in gevaar.

De Italiaan Alberto Bettiol won de sprint van het peloton en leek ervan overtuigd dat hij had gewonnen. De Australiër Michael Matthews vervolledigde het podium, voor de Italianen Andrea Pasqualon en Matteo Trentin.

Dinsdag staat de derde etappe op het programma, een rit over 176,9 km van Aesch naar Grenchen met onderweg de beklimming van onder meer de Cote au Bouvier (1e cat.) en de Bellelay (2e cat.). De finale is nagenoeg vlak. De Ronde van Zwitserland telt acht ritten en eindigt zondag met een individuele tijdrit.

