De Rus Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) heeft donderdag de vijfde etappe in de 85e Ronde van Zwitserland (WorldTour) gewonnen.

De 26-jarige Vlasov was na 190,1 kilometer tussen Ambri en Novazzano de snelste van een uitgedunde kopgroep en haalde het in de sprint om de zege van de Amerikaan Neilson Powless (EF), de Deen Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) en de Brit Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Voor Vlasov was het een dubbelslag, de Rus is meteen ook de nieuwe leider.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) kraakte op de slotklim en kreeg meteen enkele minuten aangesmeerd. Geen al te beste vooruitzichten dus voor de komende twee dagen, want vrijdag trekt het peloton het hooggebergte in, met een rit over 177,5 kilometer tussen Locarno en Moosalp. In de stand volgt hij op de negentiende plaats, op 2:22 van de leider, na een dag waarin het nieuws gedomineerd werd door alweer een corona-uitbraak in het peloton.

Jumbo-Visma besliste de hele ploeg uit koers te halen voor aanvang van de etappe en INEOS Grenadiers moest dan weer verder zonder Adam Yates na een positieve test. Bij Team DSM moesten de Denen Soren Kragh Andersen en Casper Pedersen, en de Nederlander Cees Bol de handdoek gooien na een positieve test.

