De Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak (Boels-Dolmans) heeft zondag de zeventiende editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen.

De voormalige wereldkampioene haalde het na 135,6 kilometer solo na een indrukwekkend nummer. In de sprint om de tweede plaats haalde haar land- en ploeggenote Amy Pieters het van Belgisch kampioene Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies).

Voor Van den Broek-Blaak was het de eerste zege in Vlaanderens Mooiste. Op de erelijst volgt ze de Italiaanse Marta Bastianelli op. Zij kwam dit jaar niet aan de start wegens enkele coronagevallen binnen haar team Alé BTC Ljubljana.

Het was Nederland boven in Oudenaarde, want eerder op de dag had Mathieu van der Poel de zege gepakt bij de mannen.

