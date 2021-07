'Dit is eigenlijk de enige wedstrijd waar we zonder communicatie, zonder oortjes, rijden', luidt het bij het Nederlandse team op de wegwedstrijd.

Annemiek van Vleuten dacht zondag dat ze goud had gewonnen bij de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. De Nederlandse wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog voor haar reed. Dat zei ze zelf na afloop. Het verklaarde ook waarom ze zo blij over de finish reed. Goud was namelijk het doel voor de 38-jarige Van Vleuten. Lotte Kopecky finishte als vierde en viel net naast het podium.

'Ik wist het niet, ik zat blijkbaar fout', aldus Van Vleuten, die in een eerste reactie nog niet kon vertellen waar het in de communicatie precies mis was gegaan. 'Ik heb gemengde gevoelens', vervolgde Van Vleuten. 'Ik ben trots op mijn olympische medaille, want die had ik nog niet. Ik heb een goede race gereden. Iedereen keek naar ons als Nederlands team. Dan is het best lastig.'

Anna van der Breggen, die vijf jaar geleden olympisch goud won en nu als vijftiende eindigde, legde bij de Nederlandse openbare omroep (NOS) uit waar het mis was gegaan. 'Dit is eigenlijk de enige wedstrijd waar we zonder communicatie, zonder oortjes, rijden. We pakten wat rensters terug en naar ons idee reden we voor de winst. Maar dat was dus niet zo. Eigenlijk zou je moeten gaan tellen hoeveel er terugkomen', zei ze. 'Aan meerdere kanten was het verwarrend. We kunnen naar de ploegwagen voor de informatie en dat gebeurt ook. Maar in de finale doe je dat niet meer.'

De zege van Kiesenhofer kwam voor iedereen als een verrassing, ook voor Van der Breggen. 'Ik ken haar eigenlijk niet. Dat hebben we wel onderschat, ja. Maar in hoeverre kun je het fout doen als je iemand niet kent? Het is een mooie zilveren medaille voor Annemiek. Ik denk dat ze er van zal gaan genieten, maar het is natuurlijk best wel zuur. Het resultaat is gewoon jammer, daar baal ik van.'

