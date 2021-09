Het Rwandese Kigali wordt in 2025 het decor voor de wereldkampioenschappen wielrennen. De Rwandese wielerbond bevestigde het nieuws donderdag.

Kigali lag voor de organisatie in de balans met het Marokkaanse Tanger.

De regenboogstrijd in Kigali wordt het eerste WK wielrennen op Afrikaanse bodem.

Begin mei vond de achtste editie van de wielerronde van Rwanda (2.1) plaats. De eindzege ging er na acht dagen koersen naar de Spanjaard Cristian Rodriguez (Total Direct Energie).

