Sam Bennett (BORA-Hansgrohe) heeft deze namiddag de eerste etappe gewonnen in de vijftiende editie van de BinckBank Tour. De uitgebreide regenval ontregelde de sprint.

In de rit van zo'n 167,2 kilometer van Beveren naar Hulst werd de vluchtersgroep gevormd door Verwilst, Planckaert, Wisniowski en Bak. Het viertal werd in twee keer opgeslokt door het peloton. Op negen kilometer van de streep gaven die eerste twee er de brui aan. Het tweede duo hield het vol tot vier kilometer van het einde.

Een massasprint kwam er zoals verwacht. UAE probeerde Jasper Philipsen een vrijgeleide te geven maar de regen ontregelde de sprint en Philipsen raakte ingesloten. Net als Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), die als favoriet startte. De zege ging uiteindelijk naar de Ier, Sam Bennet. Hij haalde het vrij makkelijk van onze landgenoot Dylan Theuns (Bahrain-Merida) en Tourritwinaar Mike Teunissen (Jumbo-Visma).

Met Philipsen eindigde nog vierde met ook Timothy Dupont (6e) en Amaury Capiot (10e) als Belgen in de top tien. Morgen staat de tweede etappe op het programma, een rit over 169,1 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie. Zondag is de opvolger van de Sloveen Matej Mohoric gekend.