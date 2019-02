Sanne Cant pakt derde wereldtitel op rij

Sanne Cant versnelde in de zesde van zeven rondes en hield haar (kleine) voorsprong daarna vast. Aan de streep had ze 9 seconden voorsprong op Lucinda Brand. Marianne Vos vervolledigde op 15 seconden het podium. Met Denise Betsema en Annemarie Worst werden nog twee Nederlandse vrouwen vierde en vijfde.

België telt nu vier medailles op dit WK. Eli Iserbyt haalde zilver bij de beloften, Witse Meeussen en Ryan Cortjens waren goed voor zilver en brons bij de junioren. Zondag volgt de regenboogstrijd bij de vrouwen beloften (11u) en de mannen elite (15u).