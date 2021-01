Sanne Cant heeft haar Belgische driekleur met verve verdedigd. De renster soleerde zondagnamiddag naar de zege in Meulebeke en pakte daarmee haar twaalfde Belgische titel op rij. Lotte Kopecky knokte zich naar een knappe zilveren medaille, Alicia Franck vervolledigde het podium.

De vrouwen mochten zondag als eerste aan de bak op het BK in Meulebeke. Sanne Cant startte als grote favoriete, na al elf eerdere titels, en maakte die rol meteen ook waar. De Lilse dook als eerste het veld in, Lotte Kopecky, Belgisch kampioene op de weg en tegen de klok, was goed vertrokken en volgde in haar wiel. Alicia Franck, Ellen Van Loy en Laura Verdonschot volgden gezwind.

Op het lastige parcours, meer dan een speeltuincross zoals in een 'normale' editie van de Berencross, sloeg Cant al snel een kloofje, al bood Kopecky wel fel weerstand, met Alicia Franck in het wiel. Al snel werden de waardeverhoudingen evenwel duidelijk: Cant verzamelde zo'n 10 seconden na de eerste ronde, Kopecky volgde in tweede positie, Franck kreeg het moeilijk en zakte naar de derde plaats, een plek op het podium in het vizier.

Lange tijd schommelde het verschil rond de 12 seconden, finaal dook Cant de slotronde in met een voorsprong van 18 tellen op de renster van Liv Racing Team. Alicia Franck keek toen al tegen een achterstand van 1:22 aan, maar het brons leek wel veilig, want Ellen Van Loy en Laura Verdonschot zaten nog verder: op 2 minuten bikkelden zij om de vierde plek.

Cant soleerde naar de zege. Kopecky zorgde net niet voor een stunt: ze finishte 22 seconden later en mag met een zilveren medaille fier terugblikken op haar campagne in het veld. Alicia Franck vervolledigde het podium met brons.

