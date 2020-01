Sanne Cant heeft zaterdag in Antwerpen voor de elfde keer op rij de Belgische titel veldrijden bij de vrouwen veroverd.

Op het strand van Sint-Anneke haalde de regerende wereldkampioene het van Laura Verdonschot, vorig jaar derde, en Ellen Van Loy.

Ze pakte zo haar elfde Belgische titel op een rij, een reeks die startte in 2010 in Oostmalle. Een jaar eerder was Joyce Vanderbeken in Ruddervoorde Belgisch kampioene geworden.

Voor de 29-jarige Cant was het na Sint-Niklaas en Bredene nog maar de derde zege van het seizoen, door de heerschappij van de Nederlandse vrouwen in het veld.

Bij de vrouwen beloften ging de titel naar Marthe Truyen.

