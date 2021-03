De Deen Magnus Cort (EF Education-Nippo) heeft zondag de achtste en laatste etappe in Parijs-Nice (Fra/WorldTour) gewonnen. De eindzege ging verrassend naar de Duitser Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), die profiteerde van twee valpartijen van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en zichzelf opvolgde op de erelijst.

Magnus Cort haalde het in een sprint voor de Fransen Christophe Laporte en Pierre Latour in de korte slotrit, over 92,7 kilometer van Le Plan-du-Var naar Levens. Dylan Teuns werd vierde, Yves Lampaert negende.

Roglic had voor de laatste etappe een voorsprong van 0:52 op Schachmann. Twee valpartijen zorgden ervoor dat de Sloveen, die een grote schaafwonde op de dij opliep, alsnog de eindzege moest afstaan.

In de eindstand is de Rus Aleksandr Vlasov tweede, op 19 seconden van Schachmann. De Spanjaard Ion Izagirre werd derde. Tiesj Benoot behield zijn vijfde plaats.

Als gevolg van de strenge lockdown in Nice was de Zuid-Franse stad op vraag van de burgemeester uit het parcours gehaald, waardoor de Koers naar de Zon niet finishte op de Promenade des Anglais. Parijs-Nice eindigde voor het tweede jaar op rij niet in Nice.

Vorig jaar werd de slotetappe geschrapt na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

