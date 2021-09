Florian Sénéchal naderde het einde van zijn contract bij Deceuninck-Quick Step, maar de Belgische wielerploeg heeft vrijdag aangekondigd dat de Fransman een nieuw tweejarig contract heeft ondertekend. Sinds zijn komst begin 2018 toonde 'Senech' zich als een erg waardevolle renner voor het 'Wolfpack'.

De 28-jarige Fransman speelt een belangrijk rol voor de formatie in de Vlaamse klassiekers. Dit seizoen werd hij 2e in de E3 en 9e in de Ronde van Vlaanderen, gewonnen door zijn Deense ploegmaat Kasper Asgreen. Eind augustus won hij de 13e etappe van de Ronde van Spanje, zijn eerste succes in een grote ronde. Hij had al de Samyn (2019) en de Druivenkoers (2020) op zijn naam geschreven.

'Beste team'

"Dit team is het beste voor mij", reageerde hij. "Ons team is in staat zich te tonen in de klassiekers maar ook in de grote rondes. Onze negen ritzeges en de twee truien die we dit jaar wonnen zijn daar het bewijs van. Toen ik een kind was, droomde ik ervan om voor dit team te rijden. Het is gewoon ongelooflijk om twee jaar door te kunnen gaan met het avontuur. Ik heb grote ambities voor de komende twee jaar. Ik wil nog beter worden en het 'Wolfpack' helpen nog meer mooie overwinningen te boeken, maar ook een belangrijke eendagswedstrijd te winnen."

