De Amerikaan Sepp Kuss (Jumbo-Visma) heeft zondag de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

In deze rit over 191,3 kilometer van Céret naar Andorra la Vella, met onderweg vier gecategoriseerde beklimmingen, waaronder met de Port d'Envalira op 2.408 meter hoogte het hoogste punt in deze Tour, haalde Kuss het solo, met een voorsprong van 23 seconden op zijn eerste achtervolger, de onvermoeibare Spanjaard Alejandro Valverde. Daarmee maakte de Amerikaan het voorbereidende werk van onze landgenoot Wout van Aert knap af.

In de achtergrond, op een vijftal minuten van de leider, wachtte geletruidrager Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tot op de slotklim om voorzichtig de neus eens aan het venster te steken. Het zorgde voor tegenaanvallen van Vingegaard, Uran en Carapaz, maar de favorieten gaven elkaar geen duimbreed toe en Pogacar bleef makkelijk overeind. Intussen was al langer duidelijk dat de Fransman Guillaume Martin de verliezer van de dag zou worden. De nummer twee in de stand, op net iets meer dan vier minuten van Pogacar, moest lossen en kreeg minuten aan zijn broek. Zijn tweede plaats in de stand moest hij afstaan aan Rigoberto Uran. De voorsprong van Pogacar op zijn eerste achtervolger wordt zo weer wat groter.

Maandag staat de tweede rustdag op het programma in deze Tour, dinsdag wordt de zestiende etappe gereden, over 169 kilometer van Pas de la Case naar Saint-Gaudens.

In deze rit over 191,3 kilometer van Céret naar Andorra la Vella, met onderweg vier gecategoriseerde beklimmingen, waaronder met de Port d'Envalira op 2.408 meter hoogte het hoogste punt in deze Tour, haalde Kuss het solo, met een voorsprong van 23 seconden op zijn eerste achtervolger, de onvermoeibare Spanjaard Alejandro Valverde. Daarmee maakte de Amerikaan het voorbereidende werk van onze landgenoot Wout van Aert knap af.In de achtergrond, op een vijftal minuten van de leider, wachtte geletruidrager Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tot op de slotklim om voorzichtig de neus eens aan het venster te steken. Het zorgde voor tegenaanvallen van Vingegaard, Uran en Carapaz, maar de favorieten gaven elkaar geen duimbreed toe en Pogacar bleef makkelijk overeind. Intussen was al langer duidelijk dat de Fransman Guillaume Martin de verliezer van de dag zou worden. De nummer twee in de stand, op net iets meer dan vier minuten van Pogacar, moest lossen en kreeg minuten aan zijn broek. Zijn tweede plaats in de stand moest hij afstaan aan Rigoberto Uran. De voorsprong van Pogacar op zijn eerste achtervolger wordt zo weer wat groter.Maandag staat de tweede rustdag op het programma in deze Tour, dinsdag wordt de zestiende etappe gereden, over 169 kilometer van Pas de la Case naar Saint-Gaudens.