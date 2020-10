De Belgische wielrenner Serge Pauwels heeft maandag bekendgemaakt dat hij een punt zet achter zijn professionele wielercarrière.

Pauwels was vijftien jaar profrenner. Hij nam dertien keer deel aan een grote ronde.

In 2009 won hij een etappe in de Giro. Zes jaar later eindigde hij als dertiende in de Tour. In 2017 won Pauwels een rit en het eindklassement in de Ronde van Yorkshire.

Pauwels reed zijn laatste wedstrijd in februari. Hij zou na de coronabreak hervatten in de Ronde van de Ain, begin augustus, maar liet toen verstek gaan door een virale infectie. Daardoor miste hij ook de Ronde van Frankrijk.

Teamdokter Max Testa legt op de CCC-website uit dat de infectie niet covid-gerelateerd was, maar de renner wel sukkelde met myocarditis, een ontsteking van de hartspier. 'Dit vereist rust en dus heeft Serge de voorbije maanden vooral gerust en korte ritjes afgewerkt. Nieuwe testen toonden vorige week aan dat de myocarditis gelukkig is geheeld, waardoor een terugkeer naar het koersen en wedstrijden mogelijk zou zijn', verduidelijkt Testa. 'Jammer genoeg zijn er dit seizoen nog maar enkele races en rest er Serge te weinig tijd om zich klaar te stomen voor de laatste klassiekers en de Vuelta. Het is jammer dat Serge geen afscheid kan nemen op de weg, maar het belangrijkste is dat zijn herstel goed is verlopen.'

Pauwels zegt zelf terug te kijken op een 'prachtige carrière van vijftien jaar'. 'Ik hou alleen maar goede herinneringen over aan mijn periode als profrenner. Er zijn weinig mensen die kunnen zeggen dat ze van hun job houden en het wielrennen was voor mij veel meer dan dat. Het was echt een passie en ik kijk ernaar uit betrokken te blijven in de wielerwereld na mijn afscheid', legt hij uit. 'Nadat testen een vermoeden van myocarditis aantoonden, heb ik de voorbije maanden gerust en had ik de tijd om te beslissen wat ik nog wil doen. Ik ben blij dat ik van de dokters groen licht heb gekregen maar ik ben bijna 37 en het moment is gekomen om mijn carrière beëindigen. Mocht ik aan het begin van mijn loopbaan staan, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar nu kan ik terugkijken en zeggen dat ik alles heb bereikt wat ik wilde. Het is een goed moment om afscheid te nemen. Ik heb mijn familie om aan te denken en ik kan niet wachten om meer tijd met hen door te brengen, wat ik al kon doen sinds de onderbreking van het seizoen in maart.'

Pauwels benadrukt dat het afscheid hem niet droevig stemt. 'Ik ben niet het type renner die nog een laatste rondje op de Champs-Elysées wil rijden of zoiets. Ik kijk vooruit en ben benieuwd wat de toekomst brengt. Ik wil iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld in mijn carrière, van teamgenoten tot staf, en mijn familie en vrienden. Het is een onvergetelijke rit geworden en ik ben blij dat ik zelf mijn moment van afscheid kan bepalen.'

Serge Pauwels debuteerde in 2004 bij het opleidingsteam van Rabobank. Daarna droeg hij het shirt van onder meer Chocolade Jacques/Topsport Vlaanderen, Cervélo, Sky, Omega Pharma-Quick.Step, MTN-Qhubeka, Dimension Data en (sinds 2019) CCC.

For 15 years I’ve been lucky to chase my dreams in cycling at the highest level. Now it’s time to end this cycle, to look back on great memories, and to realize that the journey itself was the dream.

Thank you to my family, friends, fans, teammates and team staff for the support! https://t.co/uf36ug042v — Serge Pauwels (@sergepauwels) October 12, 2020

