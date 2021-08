Boegbeelden Marc Sergeant en Herman Frison verlaten Lotto Soudal op het einde van het jaar. Dat maakte het Belgische WorldTour-team dinsdag bekend, in de marge van de contractverlenging van topspurter Caleb Ewan.

De 61-jarige Sergeant is momenteel nog sportief manager van de ploeg, de 60-jarige Frison sportdirecteur. De twee waren in de jaren tachtig en negentig als renner actief voor de Lotto-ploeg. Sergeant keerde in 2003 terug als ploegleider, Frison in 2005.

'In lijn met onze teamevolutie nemen we afscheid, einde 2021, van Herman Frison en Marc Sergeant, allebei einde contract, maar vooral twee echte Lotto-monumenten', zei Lelangue in het persbericht van de ploeg. 'Hun belang voor de ploeg kan niet genoeg benadrukt worden. Beiden zijn en waren jarenlang het gezicht van de ploeg, eerst als renners, later als ploegleider en team manager. Ontelbare sportieve successen en onvergetelijke momenten hebben we samen beleefd. Grote dank voor dit alles, Herman en Marc.'

Frison en Sergeant worden vervangen door Nikolas Maes, die vanaf 2022 voltijds ploegleider wordt. Mario Aerts, Kurt Van de Wouwer en Marc Wauters blijven aan boord, net als performance manager Maxime Monfort.

