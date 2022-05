De Brit Simon Yates (BikeExchange-Jayco) heeft zaterdag de veertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafredo) moest de roze leiderstrui afstaan aan de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), derde in de daguitslag.

De etappe over 147 km tussen Santena en Torino ging voortdurend op en af, wat tot een ware slijtageslag leidde. Op 28 kilometer van de meet sprintte Richard Carapaz weg uit de kopgroep, terwijl het te snel ging voor Juan Pedro López. De olympische kampioen, in 2019 winnaar van de Giro, zag met nog 14 km voor de boeg Jay Hindley aansluiten. Even later volgden Vincenzo Nibali en Simon Yates het voorbeeld van de Australiër. Met nog 4,5 km te rijden, ging Yates ervandoor. De Brit hield zijn inspanning vol tot aan de finish. Hij pakte zo zijn tweede ritzege in deze Giro, nadat hij in het openingsweekend de tijdrit in Boedapest won. 15 seconden later was Hindley de snelste in de sprint voor de tweede plaats, voor Carapaz.

Zondag leggen de renners in het hooggebergte 177 kilometer af van Rivarolo Canavese naar Cogne. Onderweg moet het peloton twee beklimmingen van eerste categorie zien te verteren. De slotklim van tweede categorie is lang, maar niet erg steil.

