De Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott) is eindwinnaar van de 55e editie van Tirreno-Adriatico (WorldTour). Hij hield zijn leidersplaats maandag vast in de afsluitende tijdrit. De zege in de achtste etappe was voor de Italiaan Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers).

Filippo Ganna (Team Ineos-Grenadiers) heeft maandag de afsluitende tijdrit van de 55e Tirreno-Adriatico gewonnen. De 24-jarige nationale kampioen van Italië klokte in San Benedetto del Tronto na het 10,1 kilometer lange traject af in 10:42.05. Goed voor een gemiddelde van 56,636 kilometer per uur.

Victor Campenaerts strandde op 18 seconden en werd tweede. Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis reed 26 seconden trager en finishte als derde.

De 28-jarige Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott) is eindlaureaat van deze Italiaanse rittenkoers en krijgt de gouden drietand mee naar huis. Hij houdt 17 seconden over op zijn landgenoot Geraint Thomas.

De Pool Rafal Majka zakte een plaatsje na de individuele tijdrit en is derde op 29 seconden van Yates. De Nederlander Wilco Kelderman wist nog op te rukken naar de vierde plaats. Beste Belg was Louis Vervaeke op een 16e plaats op 4:07.

Wereldkampioen

Het was Matthias Brändle die als eerste van het startpodium mocht bollen. De voormalige werelduurrecordhouder deed wat van hem verwacht werd en dat was meteen een strakke richttijd neerzetten. De Oostenrijker klokte af na 11:30. Die tijd bleef een hele poos op de tabellen staan.

Tot Filippo Ganna eraan begon. De Italiaanse kampioen tijdrijden flitste over het parcours en nam enorme risico's in één van de schaarse bochten. Ganna bleef zoeven over de lange rechte stukken en kwam binnen in een tijd van 10:42.05.

Het was dan uitkijken naar de regerende werelduurrecordhouder om de tijd van Ganna scherper te stellen. Victor Campenaerts begon zeer snedig aan de race tegen de tijd, maar moest uiteindelijk toch 18 seconden prijs geven.

En wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis dan? De Australiër kwam zelfs niet in de buurt van zijn teamgenoot en strandde op 26 seconden. Mathieu van der Poel, zondag nog winnaar, klokte af na 11:21 en viel dan al buiten de top 10.

Blauwe trui

Enkel de strijd voor de blauwe leiderstrui verliep zeer spannend. Yates mocht die aanvatten met een voorsprong van 16 seconden op Majka en 39 seconden op Thomas. Geraint Thomas reed binnen na 11:10. Rafal Majka deed dat in een tijd van 11:45 en zag zich zo wegzakken naar de derde plaats in de eindstand.

Simon Yates deed op het eerste tussenpunt niet veel slechter dan Thomas en klokte na 10,1 kilometer af in een tijd van 11:32. Meteen goed voor de eindzege. De dagzege was echter weggelegd voor Filippo Ganna na een verbluffende tijdrit.

Simon Yates volgt Primoz Roglic op als eindlaureaat in Tirreno-Adriatico. De 28-jarige Yates veroverde de leiding door afgelopen vrijdag de koninginnenrit naar Sassotetto te winnen. Hij volgt op de erelijst de Sloveen Primoz Roglic op. De renner van Jumbo-Visma is momenteel aan de slag in de Tour, waar hij de gele trui draagt.

De laatste Belgische eindzege dateert van 2016, toen Greg Van Avermaet de beste was. (Belga)

