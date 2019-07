Simon Yates pakt tweede ritzege, Julian Alaphilippe behoudt de gele trui

Simon Yates (Mitchelton-SCOTT) heeft zondag de vijftiende etappe in de 106e Tour de France gewonnen. Na 185 kilometer van Limour naar Foix had de 26-jarige Engelsman op de top van de Prat d'Albis 33 seconden voor op de Fransman Thibaut Pinot en de Spanjaard Mikel Landa. Xandro Meurisse was met een 22e plaats op 3:45 beste Belg.

© Belga Image