Simon Yates start zaterdag niet in de achtste etappe van de Giro nadat hij positief heeft getest op Covid-19. Dat meldt zijn team Mitchelton-Scott. De Brit ontwikkelde symptomen na de zevende etappe en onderging een PCR-test. Die bevestigde de besmetting en ook een tweede test gaf hetzelfde positieve resultaat.

De 28-jarige renner werd meteen in een kamer geïsoleerd en is vervolgens met een ambulance vervoerd naar zijn quarantaineplaats. Zijn symptomen zijn heel mild. 'Ook de andere renners en staf hebben nu een PCR-test ondergaan', klinkt het in het persbericht van de ploeg. 'Elk van hen was negatief en kreeg groen licht om de wedstrijd voort te zetten. Al zal iedereen de komende dagen wel nog testen ondergaan.'

'Simon had lichte koorts vrijdagavond', vertelt teamdokter Matteo Beltemacchi. 'Dat stelden we vast tijdens onze routinecontroles die we hier drie keer per dag uitvoeren tijdens de Giro. Daarna werd hij geïsoleerd volgens de gangbare protocollen en hebben we meteen een test afgenomen. Die was positief. Zijn symptomen zijn licht en hij verkeert voor de rest in goede gezondheid.'

Yates stond 21e in het klassement op 3:52 van roze trui Joao Almeida. Twee jaar geleden won de Brit de Ronde van Spanje.

De 28-jarige renner werd meteen in een kamer geïsoleerd en is vervolgens met een ambulance vervoerd naar zijn quarantaineplaats. Zijn symptomen zijn heel mild. 'Ook de andere renners en staf hebben nu een PCR-test ondergaan', klinkt het in het persbericht van de ploeg. 'Elk van hen was negatief en kreeg groen licht om de wedstrijd voort te zetten. Al zal iedereen de komende dagen wel nog testen ondergaan.''Simon had lichte koorts vrijdagavond', vertelt teamdokter Matteo Beltemacchi. 'Dat stelden we vast tijdens onze routinecontroles die we hier drie keer per dag uitvoeren tijdens de Giro. Daarna werd hij geïsoleerd volgens de gangbare protocollen en hebben we meteen een test afgenomen. Die was positief. Zijn symptomen zijn licht en hij verkeert voor de rest in goede gezondheid.'Yates stond 21e in het klassement op 3:52 van roze trui Joao Almeida. Twee jaar geleden won de Brit de Ronde van Spanje.