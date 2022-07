Bij minstens een deel van de COVID-tests, die organisator ASO tijdens de Tour de France afneemt, verloopt de testing niet "volgens de regels van de kunst". Dat heeft SKA, de vereniging voor sport- en keuringsartsen in België, de afgelopen dagen van drie bronnen in de Ronde van Frankrijk vernomen. "Dat is gevaarlijk voor de renners en hun entourage", klinkt het.

Het coronavirus doet nog steeds de ronde binnen het peloton, waardoor de organisatie van de Tour op grote schaal COVID-tests afneemt bij de renners en hun entourage. Maar volgens SKA verloopt die testing in te veel gevallen niet zoals het hoort.

"SKA verneemt van diverse ploegen, ploegartsen en renners dat de coronatests die ASO afneemt niet volgens een strak protocol verlopen en dat de wisser vaak niet diep genoeg in de neus wordt gestoken", meldt de vereniging donderdag in een persbericht. "Als ASO meldt dat er geen positieve gevallen zijn, dan moet dat bericht dus met een zak zout worden genomen. Gelukkig zijn er heel wat ploegartsen die hun verantwoordelijk opnemen en de tests overdoen, dikwijls op vraag van renners die ook weinig vertrouwen in de ASO-aanpak hebben."

Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA, vindt dat ASO als organisator van de grootste wielerwedstrijd ter wereld de COVID-testing onberispelijk moet laten verlopen. "Anders doe je het beter niet. De tests die ASO doet, zouden een ruggensteun moeten zijn voor de teamartsen en een controle op teams die het niet zo nauw nemen met testen. Vandaag moeten ploegdokters de laksheid van ASO rechttrekken. Dat is de wereld op zijn kop."

"Dit is een organisatie als ASO onwaardig", vervolgt Teulingkx, die aangeeft zulke geruchten al sinds het begin van de coronacrisis op te vangen. "Als je geen kwaliteit kunt bieden, dan geef je de sporters en hun entourage een vals gevoel van veiligheid. COVID is een ziekte, geen blessure."

