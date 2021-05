De Giro zag woensdag met Mikel Landa een klassementsrenner uitvallen. De Spanjaard van Bahrain-Victorious kon een valpartij niet meer ontwijken en kon niet verder. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De Bask kon de Amerikaan Joe Dombrowski, die tegen een seingever knalde bij een verkeerseiland, niet meer ontwijken. Hij bleef lange tijd liggen en raakte niet meer verder. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, waar een sleutelbeenbreuk werd vastgesteld. Hij werd ook behandeld aan zijn ribben en aan een pols.

Zijn team benadrukte wel dat hij voortdurend bij bewustzijn bleef.

Joe Dombrowski, de ritwinnaar van dinsdag, reed de rit wel nog uit en finishte op ruim 8 minuten.

'Joe is naar het ziekenhuis overgebracht', klink het bij UAE Team Emirates. 'Daar zal hij nader onderzocht worden, onder meer of hij mogelijk een hersenschudding opliep. Zodra we meer weten, laten we bericht.'

Eerder op de dag viel ook Pavel Sivakov, de Russische schaduwkopman van Ineos Grenadiers. Hij knalde tegen een boom en reed met een bebloede rechterschouder verder en finishte als allerlaatste op 13:08. Zijn team vreest eveneens voor een sleutelbeenbreuk.

