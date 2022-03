De Sloveense kampioen Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) heeft zaterdag de 113e editie van Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven. Hij plaatste in de afdaling van de Poggio een beslissende aanval.

Mohoric haalde het na 293 km voor de Fransman Anthony Turgis (TotalEnergies), tweede op enkele seconden. Meteen daarna won de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), in zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de sprint voor de derde plaats.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) kwam in hetzelfde groepje als achtste en eerste Belg over de streep.

Acht renners, bij wie geen landgenoten of grote namen, tekenden voor een lange vlucht. Zij verzamelden een voorsprong van zo'n zeven minuten. In de finale op de Copa Berta viel de groep uit elkaar en pas op de Poggio, 9 km voor de streep, werden de laatste aanvallers ingerekend.

Op de Poggio bleven de favorieten samen, ondanks verschillende aanvallen van Tadej Pogacar, waarna Matej Mohoric in de afdaling zijn versnelling plaatste.

De 27-jarige Mohoric, die al ritten won in de drie grote rondes, volgt op de erelijst Jasper Stuyven op. Die was er zaterdag, net zoals een rist andere kanshebbers, niet bij wegens ziekte.

