Jan Tratnik heeft dinsdag de zestiende rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 30-jarige Sloveen hield na 229 kilometer van Udine naar San Daniele del Friuli de Australiër Ben O'Connor achter zich. De Portugees João Almeida blijft leider.

De renners moesten tijdens de zestiende rit zes beklimmingen van derde of tweede categorie overwinnen. Tratnik deed de kopgroep barsten en begon nadien aan een solo, waar hij gezelschap van O'Connor kreeg. Uiteindelijk maakte de Sloveen in het slot andermaal het verschil om de bloemen te pakken.

Almeida finishte in het peloton op bijna dertien minuten van winnaar Tratnik en kwam niet in de problemen. De Portugees heeft in de algemene stand zeventien tellen voor op de Nederlander Wilco Kelderman (Sunweb).

De zeventiende etappe voert het peloton woensdag over 203 kilometer van Bassano del Grappa tot Madonna di Campiglio.

