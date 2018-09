Sniper Cycling aanvaardt contractbreuk Wout van Aert niet

Dat verklaarde woordvoerder Ward Callens aan Belga.

Wout Van Aert verbrak maandagavond zijn overeenkomst met het procontinentale team, dat nog een jaar liep, om 'dringende redenen'.

Callens bevestigt formeel de berichtgeving van Het Laatste Nieuws dat de 'ernstige feiten', die de wereldkampioen veldrijden aanhaalde, door de teamleiding niet als 'zo ernstig' geïnterpreteerd worden.

'We zijn hierin duidelijk en accepteren de reden van contractbreuk niet', aldus Callens. 'De zaak is intern in handen van onze advocaten nu. Er zal gecommuniceerd worden bij verder nieuws. Dat is er momenteel niet.'

Arbeidsrechtbank

Van Aert's advocaat Walter Van Steenbrugge liet dinsdag optekenen dat er zich het voorbije weekend een 'incident' had voorgedaan, dat onaanvaardbaar was voor Van Aert.

'Door dat incident is elke verdere samenwerking onmogelijk geworden. Als Sniper de dringende reden van de contractbreuk aanvaardt, is de kous af. Zoniet, zal een arbeidsrechtbank een uitspraak moeten doen.'

Fusie

Zonder Van Aert zou ook de fusie tussen Veranda's Willems-Crelan en het Nederlandse procontinentale team Roompot op de helling staan. De ploeg bleef in deze zaak ook op de vlakte in zijn commentaar.

'Het enige dat ik hierover kan zeggen, is dat wij in 2019 met honderd procent zekerheid een procontinentaal team zullen hebben', legde Callens uit. 'Over de fusie met Roompot kan ik geen concrete uitspraken doen.'