Sonny Colbrelli, een Vlaamse Italiaan

Het zou best kunnen dat er op de hele wereld maar twee plaatsen zijn waar ze witte maatpakken met een natuurlijke flair weten te dragen: in Italië, de bakermat van mode en stijl, en in Florida, de Amerikaanse Sunshine State. Misschien was dat een van de redenen dat Federico Colbrelli in de jaren 80 helemaal weg was van de tv-serie Miami Vice, met Don Johnson in de huid van de blitse politieagent Sonny Crockett. In gedachten zag Federico zich over het Gardameer stuiven in een speedboot, zoals Sonny Crockett over Biscayne Bay. Wanneer Federico en zijn vrouw Florelisa in 1990 de trotse ouders worden van een zoon, noemen ze die Sonny. Sonny Colbrelli, een naam die associaties oproept met goedgeklede glamourboys en gestroomlijnde vrouwen aan de rand van een zwembad.

...