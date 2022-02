Vorig seizoen was een echt boerenjaar voor Sonny Colbrelli. De renner van Bahrain Victorious werd Italiaans en Europees kampioen en won in het najaar ook Parijs-Roubaix. Dit jaar wil de Italiaan scoren in die andere klassieker, de Ronde van Vlaanderen.

Na je wonderjaar 2021 begin je nu met een andere status aan de klassiekers.

Sonny Colbrelli: 'De mensen kijken nu met andere ogen naar mij. Ze zien niet meer de Sonny van begin vorig seizoen. Maar ik voel me nog steeds dezelfde Sonny. In die zin is er voor mij niets veranderd.'

Een jaar geleden ging het in de voorbeschouwingen over de zogenoemde 'grote drie', Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. Moeten we jouw naam daar nu bij plaatsen?

Colbrelli: 'Ik denk te mogen zeggen dat ik nu bij de beste renners van de wereld hoor, als je ziet waar ik ben geëindigd op de wereldranglijst ( zesde, nvdr). Afgelopen seizoen heb ik bewezen dat ik die mannen kan bijhouden. Nu hoop ik dat ook de komende jaren te kunnen.'

Op welke wedstrijden mik je dit seizoen?

Colbrelli: 'Milaan-Sanremo is het eerste grote doel, vanaf dan wil ik er staan. Daarna mik ik op de klassiekers in België, de Amstel en ten slotte Roubaix.'

Welke klassieker spreekt jou eigenlijk het meest aan?

Colbrelli: 'Milaan-Sanremo is dé Italiaanse klassieker en in de Amstel stond ik al op het podium, maar de wedstrijd die me altijd al heeft aangesproken en waar ik nu echt goed wil presteren, is de Ronde van Vlaanderen. Als kleine jongen al keek ik naar die klassieker op tv. Ik hield altijd al van de kasseien en het talrijke publiek. Als je in België ergens aan de start komt, zie je de passie voor de sport, het ware wielrennen. Daar leer je pas echt met de fiets rijden.'

Wat wil je in je carrière nog bereiken?

Colbrelli: 'Zoveel mogelijk winnen, maar ook de jongeren veel bijbrengen, want misschien zien ze op jonge leeftijd nog geen resultaten en verliezen ze zo de hoop. Maar als ik op mijn 31e deze overwinningen heb behaald, is dat omdat ik nooit ben gestopt met dromen en met mijn dromen na te jagen.'

En als je maar één wedstrijd meer mag winnen in de rest van je carrière?

Colbrelli: 'Dan kies ik het WK, omdat je dan een jaar lang de regenboogtrui mag dragen. Die trui is altijd mijn droom geweest.'

Lees het volledige interview in de wielergids 2022 van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

