Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) ondergaat bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis van Girona, nadat hij na zijn tweede plaats in de sprint in de eerste rit van de Ronde van Catalonië aan de finish in elkaar zakte.

Dat meldt zijn ploeg op Twitter. De toestand van de Italiaan is stabiel.

Kort nadat hij naar de tweede plaats was gesprint van de openingsetappe, werd de 31-jarige Colbrelli in aankomstplaats Sant Feliu de Guixols onwel en kreeg hij volgens mediabronnen hartmassage toegediend.

'Na de sprint van rit 1 verloor Sonny Colbrelli het bewustzijn', bevestigt zijn werkgever Bahrain-Victorious. 'Hij kreeg medische zorgen toegediend en was in stabiele conditie toen hij door een ambulance naar het Hospital Universitari de Girona werd gebracht, waar zijn toestand verder wordt onderzocht.'

Volgens bronnen binnen de ploeg was Colbrelli op dat moment ook bij bewustzijn en in staat te praten, maar dat wordt niet expliciet bevestigd in de tweet.

Bronchitis

Colbrelli keerde in Catalonië terug in competitie nadat hij op de tweede dag van Parijs-Nice al uit de koers was verdwenen, volgens zijn ploeg door bronchitis. Om dezelfde reden moest hij ook afzeggen voor Milaan-Sanremo van afgelopen zaterdag.

In 2021 was tot dusver het beste seizoen van Colbrelli. Hij boekte acht overwinningen, waaronder het EK en Parijs-Roubaix. Dit jaar werd hij tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

De organisatie van de Ronde van Catalonië gaf maandagavond in een officieel persbericht meer uitleg over de omstandigheden van de malaise van Colbrelli. De Italiaan zou honderd meter na de finish het bewustzijn verloren hebben met stuiptrekkingen, die leidden tot een hartstilstand. Verzorgers hebben hem hierop gereanimeerd, met behulp van een defibrillator. 'De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het ziekenhuis gevoerd'.

