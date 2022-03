Wielerteam Bahrain-Victorious heeft dinsdagochtend een nieuwe, en geruststellende, update gegeven over de gezondheidstoestand van Sonny Colbrelli. De Italiaan zakte maandag na de aankomst van de eerste etappe in de Ronde van Catalonië in elkaar.

De ploeg legt uit dat Colbrelli, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen, 'bij bewustzijn was en zich okay voelde'. 'Hij heeft sindsdien contact gehad met familie en vrienden', staat te lezen in een Twitterbericht. Colbrelli zal vandaag/dinsdag verdere onderzoeken ondergaan. 'Alle gisterenavond uitgevoerde hartcontroles brachten niets aan het licht om bezorgd over te zijn of functies die aangetast zijn', aldus nog de ploeg.

Bronchitis

Colbrelli keerde in Catalonië terug in competitie nadat hij op de tweede dag van Parijs-Nice al uit de koers was verdwenen, volgens zijn ploeg door bronchitis. Om dezelfde reden moest hij ook afzeggen voor Milaan-Sanremo van afgelopen zaterdag.

In 2021 was tot dusver het beste seizoen van Colbrelli. Hij boekte acht overwinningen, waaronder het EK en Parijs-Roubaix. Dit jaar werd hij tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

De organisatie van de Ronde van Catalonië gaf maandagavond in een officieel persbericht meer uitleg over de omstandigheden van de malaise van Colbrelli. De Italiaan zou honderd meter na de finish het bewustzijn verloren hebben met stuiptrekkingen, die leidden tot een hartstilstand. Verzorgers hebben hem hierop gereanimeerd, met behulp van een defibrillator. 'De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het ziekenhuis gevoerd'.

De ploeg legt uit dat Colbrelli, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen, 'bij bewustzijn was en zich okay voelde'. 'Hij heeft sindsdien contact gehad met familie en vrienden', staat te lezen in een Twitterbericht. Colbrelli zal vandaag/dinsdag verdere onderzoeken ondergaan. 'Alle gisterenavond uitgevoerde hartcontroles brachten niets aan het licht om bezorgd over te zijn of functies die aangetast zijn', aldus nog de ploeg.Colbrelli keerde in Catalonië terug in competitie nadat hij op de tweede dag van Parijs-Nice al uit de koers was verdwenen, volgens zijn ploeg door bronchitis. Om dezelfde reden moest hij ook afzeggen voor Milaan-Sanremo van afgelopen zaterdag. In 2021 was tot dusver het beste seizoen van Colbrelli. Hij boekte acht overwinningen, waaronder het EK en Parijs-Roubaix. Dit jaar werd hij tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.De organisatie van de Ronde van Catalonië gaf maandagavond in een officieel persbericht meer uitleg over de omstandigheden van de malaise van Colbrelli. De Italiaan zou honderd meter na de finish het bewustzijn verloren hebben met stuiptrekkingen, die leidden tot een hartstilstand. Verzorgers hebben hem hierop gereanimeerd, met behulp van een defibrillator. 'De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het ziekenhuis gevoerd'.