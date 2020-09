De Deen Sören Kragh Andersen (Team Sunweb) heeft vrijdag de negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

In de etappe over 166,5 kilometer tussen Bourg-en-Bresse en Champagnole was Kragh Andersen in het slot de sterkste en de slimste van een kopgroep van twaalf, met daarin vier Belgen. De Deen sloop weg op zo'n zestien kilometer van de meet en liet zijn voorsprong oplopen tot ongeveer een minuut. In de achtervolgende groep won de Sloveen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) de sprint voor de tweede plaats, voor Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Voor vrijbuiter Kragh Andersen is het al de tweede zege in deze Tour. Eerder was hij al de beste in de veertiende etappe.

De gele trui van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam vrijdag nooit in het gedrang. In zijn hoofd zal Roglic al wel bij de klimtijdrit van zaterdag zitten, het laatste vuurwerk in deze Tour, over 36,2 kilometer richting La Planche-des-Belles-Filles, waar Dylan Teuns vorig jaar de mooiste zege in zijn carrière boekte. Tadej Pogacar kan er voor de laatste keer de geletruidrager het vuur aan de schenen proberen te leggen. Zondag is er als afsluiter het traditionele sprintersfestijn op de Parijse Avenue des Champs-Elysées.

