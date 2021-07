Lotto en Soudal zetten hun samenwerking bij de gelijknamige Belgische WorldTour-ploeg nog een jaar voort, tot het einde van 2022. Dat heeft het wielerteam dinsdag bevestigd. Op het einde van het seizoen 2022 zullen beide sponsors na een partnership van acht seizoenen hun eigen koers varen. Lotto zal "met zekerheid" als hoofdsponsor in de wielerploeg blijven investeren.

De Nationale Loterij en haar Lotto-merk investeren al decennia in het Belgische wielrennen. Eerder dit jaar, op 2 maart 2021, was het exact 37 jaar geleden dat de Loterij haar eerste overwinning als shirtsponsor in het wielrennen mocht vieren. Soudal, een Belgisch familiebedrijf en een internationale speler en expert in chemische bouwspecialiteiten, werkt al sinds 2015 samen met Lotto. Het gaat om een van de langst lopende partnerships in het internationale wielerpeloton.

Na het huidige wielerseizoen zetten Lotto en Soudal hun succesrijke samenwerking nog een jaar verder, tot het einde van het wielerseizoen 2022. Vanaf 2023 zal Soudal echter terugtreden als sponsor, terwijl Lotto wel aan boord blijft als hoofdsponsor van de ploeg.

'Bij iedere wielerliefhebber doen de namen Lotto-Adecco, Silence-Lotto of Davitamon-Lotto een belletje rinkelen', reageert Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij. 'Lotto is al 37 jaar een constante, maar een naam die eveneens onlosmakelijk verbonden zal blijven met Lotto is die van Soudal. Het is het langst lopende partnership in de geschiedenis van de Lotto-ploeg en de successen die we de voorbije jaren samen geboekt hebben, zullen altijd worden herinnerd. Wij zijn blij dat we daar nog een gevolg aan mogen breien tot eind 2022. De Nationale Loterij zal ook nadien blijven investeren in een wielerploeg en in het Belgische wielrennen bij uitbreiding.'

Dirk Coorevits, CEO van de Soudal Group, hoopt komend seizoen nog op een grand cru-jaar. 'We hebben samen een duidelijke visie ontwikkeld waarin we jonge talenten alle kansen hebben gegeven om door te groeien naar het hoogste niveau en daar zijn we in de voorbije zeven jaar nooit van afgestapt. Het Lotto Soudal-project heeft ons nationaal en internationaal merkbekendheid helpen opbouwen. We hopen dat de samenwerking nog tot mooie resultaten mag leiden tot het einde van 2022.'

De Nationale Loterij en haar Lotto-merk investeren al decennia in het Belgische wielrennen. Eerder dit jaar, op 2 maart 2021, was het exact 37 jaar geleden dat de Loterij haar eerste overwinning als shirtsponsor in het wielrennen mocht vieren. Soudal, een Belgisch familiebedrijf en een internationale speler en expert in chemische bouwspecialiteiten, werkt al sinds 2015 samen met Lotto. Het gaat om een van de langst lopende partnerships in het internationale wielerpeloton. Na het huidige wielerseizoen zetten Lotto en Soudal hun succesrijke samenwerking nog een jaar verder, tot het einde van het wielerseizoen 2022. Vanaf 2023 zal Soudal echter terugtreden als sponsor, terwijl Lotto wel aan boord blijft als hoofdsponsor van de ploeg. 'Bij iedere wielerliefhebber doen de namen Lotto-Adecco, Silence-Lotto of Davitamon-Lotto een belletje rinkelen', reageert Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij. 'Lotto is al 37 jaar een constante, maar een naam die eveneens onlosmakelijk verbonden zal blijven met Lotto is die van Soudal. Het is het langst lopende partnership in de geschiedenis van de Lotto-ploeg en de successen die we de voorbije jaren samen geboekt hebben, zullen altijd worden herinnerd. Wij zijn blij dat we daar nog een gevolg aan mogen breien tot eind 2022. De Nationale Loterij zal ook nadien blijven investeren in een wielerploeg en in het Belgische wielrennen bij uitbreiding.' Dirk Coorevits, CEO van de Soudal Group, hoopt komend seizoen nog op een grand cru-jaar. 'We hebben samen een duidelijke visie ontwikkeld waarin we jonge talenten alle kansen hebben gegeven om door te groeien naar het hoogste niveau en daar zijn we in de voorbije zeven jaar nooit van afgestapt. Het Lotto Soudal-project heeft ons nationaal en internationaal merkbekendheid helpen opbouwen. We hopen dat de samenwerking nog tot mooie resultaten mag leiden tot het einde van 2022.'