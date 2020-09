Op de Grote Markt in Antwerpen is zaterdagvoormiddag de startplaats voorgesteld van het wereldkampioenschap wielrennen in 2021. De organisatoren beloven voor de race, van Antwerpen naar Leuven, een echte Vlaamse koers op het allerhoogste niveau.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) mocht zaterdagochtend samen met onder meer UCI-voorzitter David Lappartient, Eddy Merckx en Johan Museeuw de startstreep van het WK onthullen. 'We proberen een referentiestad voor alle grote sporten te zijn', zegt hij. 'Naast de start van de Ronde van Vlaanderen ook die van het WK mogen organiseren: het kan niet mooier.'

Volgens Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) gaat de organisatie van het WK over meer dan alleen het wielrennen. 'We willen ook buitenlandse toeristen naar Vlaanderen halen en laten kennismaken met onze gastronomie en onze kunst. We willen met Toerisme Vlaanderen nog meer grote evenementen naar hier halen, want de sector heeft dat post-corona broodnodig.'

De elite mannen, elite vrouwen en U23 mannen zullen tussen 24 en 26 september 2021 allemaal starten van op de Grote Markt. In Antwerpen passeert de koers onder meer langs het MAS, het Havengebouw, door de Diamantwijk en onder het Justitiepaleis. Daarna rijden de renners via Mechelen naar Leuven.

'Het 'Flandrien-gevoel' zal bij de wegritten van het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen nooit veraf zijn', beloven de organisatoren. 'Eens de aanloopfase achter de rug is, zal de intensiteit in het peloton hoog liggen om de één na de andere steile helling bij de eersten aan te vatten. Voeg daar typische Vlaamse kasseien aan toe en je krijgt een echte Vlaamse koers, op het allerhoogste niveau.'

Volgens Johan Museeuw is het parcours er echt één voor de Flandriens. 'We starten hier al op de kasseien', zegt hij op de Grote Markt. De ex-wereldkampioen kijkt bij de Belgen vooral naar Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Ook Eddy Merckx hoopt op een prachtig WK. Hij zal ook zeker aanwezig zijn. 'Ik mis zelden een wereldkampioenschap en nu er één in Vlaanderen plaatsvindt, moet ik dat natuurlijk meemaken.'

