Remco Evenepoel heeft nog maar eens zijn enorme potentieel laten zien. De jonge Belg soleerde naar winst in de Ronde van Burgos en verovert zo de leiderstrui.

Evenepoel zette donderdag schreef donderdag de derde rit in de 42e editie van de Ronde van Burgos op zijn naam. Evenepoel reed na een bergetappe van 150 kilometer, van Sargentes de La Lora tot de top van de Picon Blanco, na een versnelling in het slot solo over de meet.

Hij zette op twee kilometer van de meet een aanval in die zijn achtervolgers zonder antwoord liet. De renner van Deceuninck-Quick-Step gaf geen krimp en stelde erg knap de winst veilig. De Nieuw-Zeelander George Bennett (Jumbo-Visma) eindigde als tweede op achttien seconden, voor de Spanjaard Mikel Landa (Bahrain-McLaren) op 32 seconden.

In het algemene klassement neemt Evenepoel de leiding over van de Oostenrijker Felix Großschartner (BORA-hansgrohe).

De vierde rit voert de renners vrijdag over 163 heuvelachtige kilometers van Gumiel de Izan tot Roa de Duero. De vijfdaagse rittenkoers eindigt zaterdag. De voorbije twee edities veroverde de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa de eindwinst.

