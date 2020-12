Sunweb stopt met wielersponsoring, ploeg gaat door als Team DSM

DSM is de nieuwe hoofdsponsor van de wielerploeg die de afgelopen jaren als Team Sunweb actief was. Het Nederlandse chemieconcern maakte dat vrijdag bekend nadat eerst Sunweb-topman Tim Vandenbergh het afscheid van de ploeg had gemeld.

De Belg Tiesj Benoot is een van de Belgen bij Team Sunweb © Belga Image