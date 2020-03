Nu Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo niet op de voorziene data zullen doorgaan omwille van het coronavirus, wijzigde Team Sunweb last-minute zijn selectie voor Parijs-Nice (WorldTour), dat zondag van start gaat.

Door de aanpassingen komt onze landgenoot Tiesj Benoot voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Koers naar de Zon. Ploegleider Rudi Kemna blikte op de website van Sunweb vooruit naar de ambities van het Duits-Nederlandse WorldTour-team.

'Onze doelen in Frankrijk liggen in de sprint en het eindklassement', zegt de Nederlander. 'Cees Bol krijgt in massaspurten de steun van het team. Voor de iets lastigere aankomsten hebben we Michael Matthews toegevoegd aan de selectie. Die selectie ziet er nu als volgt uit: Søren Kragh Andersen (Den), Nikias Arndt (Dui), Tiesj Benoot (Bel), Cees Bol (Ned), Nico Denz (Dui), Nils Eekhoff (Ned), Chris Hamilton (Aus) en Michael Matthews (Aus).

Ook Vanmarcke naar Parijs-Nice

Door het coronavirus voerde ook EF Education First enkele wijzigingen door. Hierdoor is Sep Vanmarcke, die normaal in Italië zou racen, op het laatste moment opgenomen in de selectie voor Parijs-Nice. De renner nam tweemaal eerder deel aan Parijs-Nice, in 2012 en 2016.

