Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft in Merksplas de vierde manche van het seizoen in de Superprestige op zijn naam geschreven. Quinten Hermans en Laurens Sweeck maakten het podium vol.

Iserbyt reed in Merksplas met het nodige vertrouwen en maakte gaandeweg het verschil. In de laatste ronde werd het toch nog spannend, maar Hermans kreeg de kloof niet meer dicht. Sweeck reed als derde over de meet.

Toon Aerts won de eerste manche van het seizoen in het Nederlandse Gieten. Nadien zegevierde Eli Iserbyt zowel in Ruddervoorde als Niel.

Lucinda Brand snelt autoritair naar zege, Sanne Cant valt vroeg

De Nederlandse Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) won eerder vandaag in Merksplas bij de vrouwen. Brand zette al vroeg een solo op en gaf geen krimp. De Nederlands gunde haar concurrenten geen kans en reed ruim afgescheiden over de meet. Haar landgenote Annemarie Worst eindigde negentien tellen later als tweede, voor Denise Betsema, een andere Nederlandse.

Brand won eerder dit seizoen al de manches in het Nederlandse Gieten en Niel. Marion Norbert-Riberolle was de eerste Belgische op de elfde plaats.

Belgisch kampioene Sanne Cant ging meteen tegen de grond en moest achtervolgen. Na een ongelukkige veldrit finishte ze uiteindelijk als twaalfde.

De vijfde manche (van acht) van de Superprestige volgt op zaterdag 4 december in Boom.

