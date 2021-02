Laurens Sweeck heeft zaterdag in Middelkerke de slotmanche in de Superprestige veldrijden gewonnen. Toon Aerts pakt de eindwinst.

In afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel bleef de 27-jarige Sweeck (Pauwels Sauzen - Bingoal) zijn ploegmaats Michael Vanthoutrenhout en Eli Iserbyt voor.

Toon Aerts (Baloise - Trek Lions) kon ondanks een offday en een zesde plaats in Middelkerke zijn eerste eindwinst in de Superprestige vieren. In de eindstand heeft hij twee punten voor op Iserbyt en zes op Vanthourenhout.

In afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel bleef de 27-jarige Sweeck (Pauwels Sauzen - Bingoal) zijn ploegmaats Michael Vanthoutrenhout en Eli Iserbyt voor.Toon Aerts (Baloise - Trek Lions) kon ondanks een offday en een zesde plaats in Middelkerke zijn eerste eindwinst in de Superprestige vieren. In de eindstand heeft hij twee punten voor op Iserbyt en zes op Vanthourenhout.