De Superprestigemanche veldrijden in Diegem gaat niet door. De wedstrijd vond normaal gezien plaats op woensdag 29 december, maar zal omwille van de verscherpte maatregelen niet georganiseerd worden.

'Dit is een heel zware dobber', verklaart voorzitter Francis Bosschaerts van de organiserende wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem.

Vanaf zondag mag er niet langer publiek aanwezig zijn op sportevenementen. Dat besliste het Overlegcomité en zorgde voor heel wat bezorgdheid en boosheid bij veldritorganisatoren. Woensdagavond voelde voorzitter Bosschaerts de bui al hangen, donderdag kreeg hij de bevestiging dat de wedstrijd niet door mag gaan. 'Ik heb net de burgemeester gehoord en na overleg met de veiligheidscel is beslist om de wedstrijd niet door te laten gaan. Het karakter van de cross is heel specifiek, we gaan door het centrum van Diegem. Er wonen 1750 mensen op het parcours. Je kan niet verbieden dat die mensen uit hun woning komen. Er zijn hier ook twee cafés. Geen publiek is eigenlijk niet mogelijk in Diegem en daarom gaat de wedstrijd niet door.'

Weinig begrip

Het is een harde noot om kraken voor de organisatie, die met heel wat vrijwilligers werkt en ook vorig jaar al de wedstrijd geannuleerd zag worden. 'Het verschil met vorig jaar is dat we toen al veel vroeger op de hoogte waren van de afgelasting. Nu ligt dat helemaal anders. De omloop is opgebouwd, alles staat hier klaar, is besteld en geleverd. Dit is een drama. Ik hoop dat we ergens kunnen rekenen op een financiële compensatie. Vorig jaar kregen we die wel, hopelijk is dat nu ook het geval, want er zijn al veel kosten gemaakt.'

Bosschaerts heeft het moeilijk met de beslissing van het Overlegcomité. 'We moeten crossen zonder publiek, terwijl er in Brugge en andere gemeenten en steden wel kerstmarkten mogen georganiseerd worden. In Brugge wandelen er tienduizenden mensen op een hoopje bij elkaar, maar een cross met publiek organiseren mag niet. Dat valt moeilijk te begrijpen.'

Momenteel zit ook Koen Monu, organisator van de Superprestige in Heusden-Zolder van 27 december, samen met alle betrokkenen over de organisatie van die veldrit.

'Dit is een heel zware dobber', verklaart voorzitter Francis Bosschaerts van de organiserende wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem.Vanaf zondag mag er niet langer publiek aanwezig zijn op sportevenementen. Dat besliste het Overlegcomité en zorgde voor heel wat bezorgdheid en boosheid bij veldritorganisatoren. Woensdagavond voelde voorzitter Bosschaerts de bui al hangen, donderdag kreeg hij de bevestiging dat de wedstrijd niet door mag gaan. 'Ik heb net de burgemeester gehoord en na overleg met de veiligheidscel is beslist om de wedstrijd niet door te laten gaan. Het karakter van de cross is heel specifiek, we gaan door het centrum van Diegem. Er wonen 1750 mensen op het parcours. Je kan niet verbieden dat die mensen uit hun woning komen. Er zijn hier ook twee cafés. Geen publiek is eigenlijk niet mogelijk in Diegem en daarom gaat de wedstrijd niet door.' Het is een harde noot om kraken voor de organisatie, die met heel wat vrijwilligers werkt en ook vorig jaar al de wedstrijd geannuleerd zag worden. 'Het verschil met vorig jaar is dat we toen al veel vroeger op de hoogte waren van de afgelasting. Nu ligt dat helemaal anders. De omloop is opgebouwd, alles staat hier klaar, is besteld en geleverd. Dit is een drama. Ik hoop dat we ergens kunnen rekenen op een financiële compensatie. Vorig jaar kregen we die wel, hopelijk is dat nu ook het geval, want er zijn al veel kosten gemaakt.' Bosschaerts heeft het moeilijk met de beslissing van het Overlegcomité. 'We moeten crossen zonder publiek, terwijl er in Brugge en andere gemeenten en steden wel kerstmarkten mogen georganiseerd worden. In Brugge wandelen er tienduizenden mensen op een hoopje bij elkaar, maar een cross met publiek organiseren mag niet. Dat valt moeilijk te begrijpen.' Momenteel zit ook Koen Monu, organisator van de Superprestige in Heusden-Zolder van 27 december, samen met alle betrokkenen over de organisatie van die veldrit.