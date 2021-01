In aanloop naar het WK cyclocross in Oostende blikt Sven Vanthourenhout (40), sinds november vorig jaar de weg- en veldritbondscoach, deze week in Sport/Voetbalmagazine uitgebreid terug op zijn onvoltooide carrière en belicht hij ook zijn band met zijn kopman Wout van Aert. Een voorsmaakje.

De relatie tussen Sven Vanthourenhout groeide vooral nadat de Beernemnaar in augustus 2017 aangesteld werd als bondscoach in het veld. 'In de daaropvolgende Wereldbekercrossen in de VS, waar ik Wout en andere renners zo veel mogelijk bijstond, en vooral in aanloop naar het WK in Valkenburg, in 2018. Ik wist wat Wout nodig had: vertrouwen. Dus maakte ik voor dat WK een selectie rond hem, zónder Kevin Pauwels. Controversieel, maar daar heb ik me niets van aangetrokken.

'De week voor het WK heb ik ook een ongeziene ministage ingelast in Valkenburg, als teambuilding. Ze verklaarden mij weer zot, maar het creëerde wel een groepssfeer - inclusief K3-liedjes met roze pruiken - waarin Wout zich uitstekend voelde. En waardoor ook iedereen in dat WK boven zichzelf uitsteeg. Niet toevallig eindigde Michael Vanthourenhout toen als tweede, vóór Mathieu van der Poel.

'Ik zal ook nooit mijn nuchtere ochtendloop met Wout vergeten, de vrijdag voor het WK. Donderdagavond stuurde hij een berichtje: 'Morgen lopen? Om zeven uur afspraak in de lobby?' Geen probleem. Driekwartier hebben we toen gelopen, in een heel stevig tempo, en amper over het WK gepraat. Wel over persoonlijke zaken, hoe hij zich mij als renner herinnerde, vragend naar de redenen waarom ik nooit echt was doorgebroken. Twee dagen voor zijn eigen WK... De kiem van een hechte band die alleen maar beter is geworden.'

© BELGA

De Leeuw in Wout

'Vorige zomer reed ik met de auto achter Wout de Col du Rosier op, tijdens een stage in de Ardennen met de crossers. Ik nam een foto van hem en zond die naar Johan Museeuw. Met erbij: 'Ik rijd achter iemand die als twee druppels water op jou gelijkt.' Ik zag het beeld van Johan, die indertijd voor mij fietste, weer voor mij. Dezelfde lichaamsbouw, musculatuur... Voor een groot stuk dezelfde kwaliteiten als renner ook. En qua winnaarsmentaliteit en zelfdiscipline zet ik hem ook op gelijke hoogte met Johan.

'Wout gaat wel veel beter om met zijn sterrenstatus en de media, al is hij ook daarin gegroeid. Vroeger reageerde hij soms geïrriteerd en deed hij een pittige uitspraak. Nu weet hij perfect wat hij wel of niet kan zeggen.'

Lees het volledig interview met Sven Vanthourenhout, waarin hij ook openhartig praat over de fouten die hij in zijn carrière heeft gemaakt, deze week in Sport/Voetbalmagazine, of in de Plus-zone.

De relatie tussen Sven Vanthourenhout groeide vooral nadat de Beernemnaar in augustus 2017 aangesteld werd als bondscoach in het veld. 'In de daaropvolgende Wereldbekercrossen in de VS, waar ik Wout en andere renners zo veel mogelijk bijstond, en vooral in aanloop naar het WK in Valkenburg, in 2018. Ik wist wat Wout nodig had: vertrouwen. Dus maakte ik voor dat WK een selectie rond hem, zónder Kevin Pauwels. Controversieel, maar daar heb ik me niets van aangetrokken. 'De week voor het WK heb ik ook een ongeziene ministage ingelast in Valkenburg, als teambuilding. Ze verklaarden mij weer zot, maar het creëerde wel een groepssfeer - inclusief K3-liedjes met roze pruiken - waarin Wout zich uitstekend voelde. En waardoor ook iedereen in dat WK boven zichzelf uitsteeg. Niet toevallig eindigde Michael Vanthourenhout toen als tweede, vóór Mathieu van der Poel.'Ik zal ook nooit mijn nuchtere ochtendloop met Wout vergeten, de vrijdag voor het WK. Donderdagavond stuurde hij een berichtje: 'Morgen lopen? Om zeven uur afspraak in de lobby?' Geen probleem. Driekwartier hebben we toen gelopen, in een heel stevig tempo, en amper over het WK gepraat. Wel over persoonlijke zaken, hoe hij zich mij als renner herinnerde, vragend naar de redenen waarom ik nooit echt was doorgebroken. Twee dagen voor zijn eigen WK... De kiem van een hechte band die alleen maar beter is geworden.''Vorige zomer reed ik met de auto achter Wout de Col du Rosier op, tijdens een stage in de Ardennen met de crossers. Ik nam een foto van hem en zond die naar Johan Museeuw. Met erbij: 'Ik rijd achter iemand die als twee druppels water op jou gelijkt.' Ik zag het beeld van Johan, die indertijd voor mij fietste, weer voor mij. Dezelfde lichaamsbouw, musculatuur... Voor een groot stuk dezelfde kwaliteiten als renner ook. En qua winnaarsmentaliteit en zelfdiscipline zet ik hem ook op gelijke hoogte met Johan. 'Wout gaat wel veel beter om met zijn sterrenstatus en de media, al is hij ook daarin gegroeid. Vroeger reageerde hij soms geïrriteerd en deed hij een pittige uitspraak. Nu weet hij perfect wat hij wel of niet kan zeggen.'Lees het volledig interview met Sven Vanthourenhout, waarin hij ook openhartig praat over de fouten die hij in zijn carrière heeft gemaakt, deze week in Sport/Voetbalmagazine, of in de Plus-zone.