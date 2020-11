Rik Verbrugghe is niet langer de bondscoach van de Belgische eliterenners en beloften. Dat heeft de Belgische Wielerfederatie Belgian Cycling donderdag bevestigd. Sven Vanthourenhout neemt zijn taken over.

Vorige maand raakte bekend dat de 46-jarige Verbrugghe vanaf komend seizoen aan de slag gaat als sportief manager bij WorldTour-formatie Israel Start-Up Nation. Belgian Cycling liet hierop weten overleg te plegen over de toekomst van Verbrugghe als Belgische T1. Nu blijkt dus dat Verbrugghe beide jobs niet zal combineren en Vanthourenhout de fakkel overneemt. Vanthourenhout krijgt een 'development coach' naast zich, die hem zal bijstaan. Hij blijft ook bondscoach van de Belgische veldrijders. Verbrugghe was sinds de herfst van 2018 aan de slag als bondscoach. Dat leverde tot nu toe drie keer WK-zilver op: vorig jaar met Remco Evenepoel in de tijdrit, en dit jaar met Wout van Aert in weg- en tijdrit.