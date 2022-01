Laurens Sweeck heeft zaterdag de Flandriencross in Hamme gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal versloeg Toon Aerts in de sprint. Eli Iserbyt finishte als derde.

Toon Aerts leidde in het klassement van de X2O Trofee met een comfortabele voorsprong van 4:12 op Eli Iserbyt. Het nam niet weg dat de Baloise Trek Lion alsnog op zoek ging naar de 15 bonificatieseconden na de eerste ronde. Meteen na de start trok hij fel van leer, enkel Corné van Kessel kon het wiel houden. Eli Iserbyt kende een mindere start, Tom Pidcock verging het nog slechter en hij moest achtervolgen. Aerts nam geen gas terug, greep de 15 tellen, voor Van Kessel die op drie seconden passeerde aan de finish. Iserbyt, even opgehouden in de eerste ronde door een valpartij, volgde met een grote groep op 11 seconden, Pidcock keek al tegen 23 seconden achterstand aan.

In de tweede ronde besloot Aerts om gewoon door te gaan op zijn elan en bouwde hij zijn voorsprong verder uit. Van Kessel werd ingelopen door de groep Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck. Aerts draaide de derde ronde in met 18 seconden voorsprong op Iserbyt en co, Pidcock volgde in zesde positie op 27 tellen.

In die derde ronde ging Laurens Sweeck op zoek naar Aerts, maar dichter kwam hij niet. Intussen kwam Pidcock wel opzetten en schoof hij in de vierde ronde naar de derde plek, na Sweeck, maar voor Iserbyt en uiteindelijk zelfs naar de tweede positie toen de Brit alle registers open zette. En dat loonde, want in de vijfde ronde maakte hij de aansluiting met Aerts. In zijn zog maakten ook Laurens Sweeck en Eli Iserbyt de aansluiting, maar het was met hangen en wurgen.

In de zesde ronde versnelde Pidcock en liet hij Aerts achter. De wedstrijd leek geklonken, maar plots moest de Brit gas terugnemen en nam Aerts opnieuw de bovenhand, al keerde Sweeck ook wel nog terug. In de zevende ronde was het zelfs Sweeck die het commando nam, met Aerts en viel Pidcock terug, tot bij Iserbyt.

Met twee leiders doken ze de voorlaatste ronde in: Aerts en Sweeck telden twee seconden voorsprong op Pidcock en Iserbyt die zich nog niet gewonnen gaven en opnieuw de aansluiting maakten bij de leiders.

Een razend spannende slotronde dus, want de strijd ging nog tussen vier renners. Pidcock schakelde zichzelf uit na een val, voor Iserbyt ging het te snel. Uiteindelijk werd de strijd om de zege beslecht in een sprint en daarin toonde Sweeck z'n snelle benen, voor Aerts. Iserbyt eindigde als derde.

Zeventiende zege voor Brand

Lucinda Brand heeft zaterdag de Flandriencross in Hamme op haar naam gebracht. De wereldkampioene ontdeed zich halfweg cross van haar concurrenten en soleerde naar de zege. Ze neemt ook de leiderstrui over van Denise Betsema, die derde werd na Shirin van Anrooij.

Geen Kata Blanka Vas, noch Marianne Vos, Puck Pieterse of Fem van Empel aan de start in Hamme. Wel wereldkampioene Lucinda Brand die na een langgerekte sprint op het asfalt als eerste het veld indook. Brand ging op zoek naar de bonificatieseconden. Met twee seconden achterstand in het klassement op Denise Betsema wilde ze ook in dit regelmatigheidscriterium aan de leiding komen. Beide dames maakten er een fijne eerste ronde van, het was Brand die in de sprint de 15 seconden greep en daarmee de leiding nam.

Shirin van Anrooij passeerde op vijf tellen na die eerste ronde en maakte in ronde twee de aansluiting toen beide dames even gas terugnamen.

Drie dames aan de leiding dus, tot Betsema zich vast reed in een geul op een helling en even moest achtervolgen. Brand nam wat later het commando en na een paar fikse versnellingen in de derde ronde moesten Van Anrooij en Betsema een gaatje laten.

De wereldkampioene dook de vierde ronde in met drie seconden voorsprong op Betsema, negen op Van Anrooij. Die voorsprong bouwde ze verder uit. Ze soleerde naar de zege.

In de strijd om de tweede plek vochten Van Anrooij en Betsema een verbeten duel uit en het was de jonge Nederlandse die aan het langste eind trok en tweede werd, voor Betsema die haar leidersplaats in het klassement verliest aan Brand.

