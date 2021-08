De Est Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) heeft maandag de derde rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Hij slaat een dubbelslag en neemt de leiderstrui over van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Het peloton moest zich maandag in de derde rit opmaken voor de eerste bergetappe, een tocht van 202,8 kilometer van Santo Domingo de Silos tot Picon Blanco. De 34-jarige Taaramäe had op de aankomst bergop nog de meeste kracht in de benen en reed naar de zege. De Amerikaan Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates) volgde op 21 tellen als tweede, voor de Fransman Kenny Elissonde (Trek - Segafredo) op 36 seconden.

De vierde rit voert de renners dinsdag over 163,9 eerder vlakke kilometers van El Burgo de Osma tot Molina de Aragon. (Belga)

